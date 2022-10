Trabalhadores do Metro de Lisboa cumprem greve de 24 horas

Por causa da greve, todas as estações de Metro encerraram ontem às 23h00. Hoje, durante o dia, prevê-se tempos de espera um pouco superiores ao normal, que deverão rondar os 20 a 25 minutos.



Na base desta greve dos trabalhadores do Metro estão reivindicações de melhores condições de trabalho e aumentos salariais.



A jornalista Paula Cardona falou com a representante sindical da FECTRANS.