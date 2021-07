Trabalhadores do Metro do Porto e da CP estão em greve

Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal iniciaram esta quarta-feira uma greve parcial, mas, para já, sem grande impacto na circulação ferroviária. A paralisação coincide, no entanto, com a greve dos maquinistas da Metro do Porto, sem serviços mínimos assegurados e com uma adesão de mais de 90 por cento.