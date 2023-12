Trabalhadores dos bares da CP suspendem greve depois de proposta de aumentos

Em declarações à Lusa, o responsável do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, disse que os trabalhadores, reunidos hoje em plenário, no primeiro dia de greve, decidiram suspender a paralisação prevista para sexta-feira.

Segundo o dirigente sindical, esta quarta-feira ao final do dia, a empresa "acabou por mandar uma proposta de aumentos salariais", de 60 euros, que os trabalhadores consideram "manifestamente insuficiente", mas, ainda assim, um primeiro passo para as negociações que devem irão começar em janeiro.

A estrutura acredita que a empresa NewRail pode pagar muito mais, tendo em conta os valores que está a receber da CP.

"O anterior concessionário recebia na comparticipação da CP 116.000 euros mensais, esta empresa recebe 408.000 euros mensais, portanto, quase quatro vezes mais. A empresa pode perfeitamente pagar salários melhores aos trabalhadores", destacou.

"Achamos aliás, que a CP está a fazer um mau negócio, porque, de facto, preferiu pagar quatro vezes mais e manter a concessão dos serviços do que assumir ela própria", lamentou.

Quanto ao impacto da greve do dia de hoje, Francisco Figueiredo disse que a "generalidade dos comboios estão a circular sem refeições", lamentando que a CP não tenha internalizado os serviços como era a vontade dos trabalhadores.

O sindicalista alertou ainda para o concurso "à última hora" para este serviço, indicando que o processo "ainda não está concluído" o que tem gerado "insegurança dos trabalhadores quanto ao futuro dos postos de trabalho a partir do dia 31 de dezembro".

O sindicato ressalvou, no entanto, que tudo indica que haverá um novo contrato de concessão, em breve, apesar dos atrasos, a ser assinado nos próximos dias.

Disse ainda que a empresa tentou "boicotar a publicação no Boletim do Trabalho e Emprego do Acordo de Empresa", mas que este instrumento, "entretanto, foi publicado".

A CP - Comboios de Portugal anunciou em maio que o novo operador dos bares dos comboios de longo curso já tinha regularizado os salários dos trabalhadores, tendo o serviço sido retomado nessa altura, depois de um longo impasse.

Os trabalhadores dos bares dos comboios estavam, até essa altura, sem receber salários há vários meses, depois de a anterior concessionária ter enfrentado problemas que levaram à suspensão do serviço.