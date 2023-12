Trabalhadores dos centros de contacto em greve no Natal e passagem de ano

Num comunicado, a estrutura sindical disse que tinha convocado uma paralisação nos dias 23, 24, 25 e 26, 30 e 31 de dezembro, bem como a 01 e 02 de janeiro.

"Os trabalhadores dos centros de contacto há muito que reivindicam melhores condições de trabalho, com especial prioridade para um salário compatível com o trabalho altamente qualificado que desenvolvem e a ser pago na generalidade com o SMN [salário mínimo nacional] como se tratasse de trabalho não qualificado", explicou o sindicato.

Segundo o Sinttav, o "brutal aumento do custo de vida veio agravar a vida destes trabalhadores que com o salário mínimo e mais alguns trocos entre subsídios ou prémios, não chega para pagar as despesas normais como alimentação, transporte, renda de casa, energia, água e outros".

O sindicato disse ainda que os trabalhadores não conseguem fazer face ao "agravamento dos juros para quem paga a casa ao banco, situação dramática a obrigar a entregar a casa e regressar a casa de familiares".

Para o sindicato, "o momento é dramático, os trabalhadores não aguentam o custo de vida, os salários são miseráveis", não permitindo "sair da pobreza" e "para acrescentar a esta revolta os lucros das grandes empresas e grupos económicos elevam-se para níveis fabulosos".

Por isso, considera o Sinttav, "há forte razão para os trabalhadores considerarem ser sempre os mesmos a pagar a fatura das crises, mas, como para tudo na vida há sempre um `basta`", destacou, indicando que "os trabalhadores conscientes de que a luta exige sacrifícios, de que só com a luta é possível melhorar as condições de trabalho e de vida, manifestam todos os dias ao Sinttav a vontade de prosseguir com a luta necessária, justificando deste modo o pré-aviso de greve" emitido pelo sindicato.

São várias as empresas em causa, numa lista que inclui a Adecco, Armatis, Manpower, Intelcia, entre muitas outras.