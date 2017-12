Trabalhadores dos supermercados em greve antes do Natal

RTP20 Dez, 2017, 16:25 / atualizado em 20 Dez, 2017, 17:43 | Economia

A paralisação vai durar dois dias e inicia-se às 0h00 de sábado e termina às 24h00 do dia 24 de dezembro, véspera de Natal e aplica-se a todo o setor das empresas de distribuição, desde super e hipermercados, grandes superfícies especializadas, armazéns e logísticas da distribuição. Uma altura em que, tradicionalmente, há um forte afluxo aos supermercados.



O anúncio foi feito pela Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, Escritórios e Serviços (FEPCES). No pré-aviso de greve, o sindicato estabelece como objetivos da greve, entre outros, um aumento salarial, a manutenção do valor pago por trabalho suplementar e por trabalho em dia feriado, negociação do acordo coletivo de trabalho e a regulação dos horários de trabalho, “contra o banco de horas, pelo direito à conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar”.



Na página de internet, o sindicato exige uma mudança de atitude dos empregadores. “As empresas do sector que, diariamente, acumulam lucros milionários têm de mudar de atitude e valorizar a especialização dos trabalhadores e aumentar os salários de todos sem exigir contrapartidas. Os trabalhadores não aceitam chantagens e lutam pelo reconhecimento do valor do seu trabalho com os seus salários e carreiras melhorados”, defende a estrutura sindical.