Trabalhadores em `lay-off` tradicional mais que duplicam em dezembro para 12.914

"Em dezembro de 2021, foram atribuídas 12.914 prestações de `lay-off` (concessão normal, de acordo com o previsto no Código de Trabalho), o que traduz um incremento de 2.602 beneficiários em relação ao mês anterior, e de 7.257 beneficiários na comparação com o período homólogo", lê-se na síntese estatística elaborada pelo Gabinete de Planeamento e Estratégia (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Segundo o GEP, tanto as prestações que resultam de suspensão temporária do contrato de trabalho, como as que resultam de redução do horário aumentaram em relação a novembro.

O número de empresas que aderiram ao `lay-off` tradicional em dezembro de 2021 foi de 143, mais quatro face ao mês anterior.

De acordo com as estatísticas mensais publicadas no `site` da Segurança Social, em dezembro de 2020 estavam abrangidos pelo `lay-off` tradicional 5.687 trabalhadores e 269 empresas.

Quanto ao `lay-off` simplificado, criado para responder à pandemia de covid-19, dados do Ministério do Trabalho divulgados no início de janeiro indicavam que "em dezembro de 2021, entraram 498 pedidos na Segurança Social que correspondem a 5.099 trabalhadores".

Devido ao agravamento da pandemia, o Governo decretou em dezembro o reforço das medidas para combater a covid-19, entre elas o encerramento, no final do ano, de discotecas e bares, bem como a suspensão das creches e atividades de tempos livres.

O `lay-off` simplificado foi criado em março de 2020 e abrange atualmente empresas que se encontrem sujeitas ao dever de encerramento por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, no âmbito da pandemia.

Desde o início da pandemia, mais de 121 mil empresas e 943 mil pessoas singulares aderiram ao `lay-off` simplificado, tendo sido pagos 1,18 mil milhões de euros.