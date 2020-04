Trabalhadores independentes isentos ficam excluídos do apoio

Lisboa, 06 abr 2020 (Lusa) - Os trabalhadores independentes isentos de contribuições sociais por estarem no primeiro ano de atividade não podem beneficiar do apoio extraordinário por redução de atividade previsto nas medidas relacionadas com a pandemia de covid-19, disse hoje a ministra do Trabalho.