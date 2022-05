Trabalhadores perderam 2 por cento dos salários reais até abril de 2022

A inflação provocou uma queda de 2 por cento dos salários reais no primeiro trimestre. O Instituto Nacional de Estatística revelou que entre Janeiro e Março as remunerações médias até aumentaram 2,2 por cento, para 1258 euros. Mas o impacto do forte agravamento dos preços acabou por levar a uma quebra dos salários reais em 2 por cento face a 2021.