Trabalhadores subcontratados da ManpowerGroup ao serviço da PT-MEO em greve na segunda-feira

Lusa10 Nov, 2017, 17:40 | Economia

"Os trabalhadores responsabilizam as empresas Manpower e PT-MEO, cada qual com as suas responsabilidades, pela recusa do diálogo necessário para o tratamento das reivindicações", refere o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual em comunicado.

Os trabalhadores consideram que as empresas ao pagarem, na "esmagadora maioria", o salário mínimo nacional, não retribuem de forma justa o desempenho de funções "altamente qualificadas", "cuja realidade exige justiça na revisão de um salário compatível com o nível profissional que também lhes é imposto todos os dias".

Acreditam também que pela "dimensão e responsabilidade que tem na sociedade portuguesa, deveria ser obrigação da maior operadora de telecomunicações no país, dar o exemplo no combate ao recurso da externalização de serviços e subcontratação de trabalhadores, promovendo desta forma a contratação direta para postos de trabalho que respondam a necessidades permanentes".

De acordo com o sindicato, atualmente na PT-MEO existem mais de meio milhar de trabalhadores em regime de prestação de serviço, muitos destes há mais de 15 anos consecutivos.

No dia da greve, entre as 11:00 e as 14:00, os trabalhadores vão estar concentrados nos locais de trabalho, entre os quais, Porto, Santo Tirso, Coimbra e Castelo Branco.