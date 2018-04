Trabalho. Custo em Portugal sobe mas mantém-se aquém da média

Carlos Santos Neves - RTP09 Abr, 2018, 15:06 / atualizado em 09 Abr, 2018, 15:19 | Economia

Com as exceções dos sectores da agricultura e da administração pública, em 2017 os custos horários médios da mão-de-obra foram de 26,8 euros no conjunto da União Europeia e de 30,3 euros na Zona Euro.



O fosso entre países-membros é “significativo”, como se assinala na síntese agora publicada pelo gabinete europeu de estatísticas: os custos oscilam entre os 4,9 euros búlgaros e os 42,5 do mercado de trabalho dinamarquês.



De 2016 para 2017, Portugal patenteou um aumento de 13,7 para 14,1 euros. O que se traduz numa progressão de três por cento, sendo que as médias de crescimento foram de 2,3 por cento na União e de 1,9 na Zona Euro. Mesmo assim, o país queda-se na segunda metade da tabela.



Portugal aparece à frente de Malta, onde o custo horário do trabalho é de 13,8 euros, da Estónia (11,7 euros), da República Checa (11,3), Eslováquia (11,1), Croácia (10,6), Polónia (9,4), Hungria (9,1), Letónia (8,1), Lituânia (8,0), Roménia (6,3) e Bulgária (4,9).



Por contraste, Dinamarca (42,5 euros), Bélgica (39,6), Luxemburgo (37,6), Suécia (36,6) e França (36) são os países com custos de mão-de-obra mais altos.



c/ Lusa