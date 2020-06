Tráfego aéreo gerido pela NAV cai 92% em maio

De acordo com um comunicado enviado pela gestora do tráfego aéreo, registou-se uma quebra de 92,1% no tráfego aéreo, face ao mesmo mês de 2019, depois de em abril a queda se ter situado em 94,2%.

Nos primeiros meses do ano o tráfego controlado pela NAV Portugal ficou em linha com os números de 2019, contudo, a partir de março, com o gradual avanço de medidas de confinamento e sucessivos encerramentos ou limitações a espaços aéreos, o tráfego caiu 36% e, em abril e maio, as quedas mensais superaram os 90%.

Numa análise aos primeiros cinco meses do ano, o espaço aéreo português perdeu quase metade (47%) do tráfego, adianta.

"Se entre janeiro e maio do ano passado o tráfego totalizou 322,5 mil voos, no mesmo período deste ano o tráfego acumulado encontra-se em 171 mil movimentos", explica a NAV.

Estes são "números que confirmam o forte impacto das medidas de contenção da pandemia de covid-19 na aviação civil", acrescenta.

Apesar de antever a persistência da queda no tráfego na aviação civil, a NAV estima que a recuperação comece já em junho, com a gradual retoma de algumas ligações aéreas.

Na primeira semana de junho, por exemplo, os voos geridos pela NAV Portugal na Região de Informação de Voo (RIV) de Lisboa (que engloba Portugal Continental e o Arquipélago da Madeira) subiram para uma média diária de 149, quando nas duas semanas anteriores esta média se situou em 119 e 125, respetivamente.

A NAV é a entidade que gere não só os voos com origem/destino em aeroportos portugueses, mas também aqueles que sobrevoam o espaço aéreo sob responsabilidade portuguesa, que totaliza mais de 5,8 milhões de km2.