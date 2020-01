Tráfego na Brisa Concessão Rodoviária aumenta 3,7% em 2019

O "tráfego aumentou 3,7% em 2019, suportado por um crescimento orgânico de 4,4%", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A influenciar negativamente o tráfego esteve o efeito de calendário, a greve dos motoristas de veículos pesados em agosto e as "condições meteorológicas desfavoráveis" no quarto trimestre de 2019.

Segundo a Brisa Concessão Rodoviária, em 2019, o tráfego manteve-se "sólido", tendo, durante os meses de verão "ultrapassado o seu máximo histórico".

Por sua vez, o Tráfego Médio Diário (TMD) atingiu os 19.847 veículos no quatro trimestre de 2019, valor que compara com os 19.443 registados em igual período do ano anterior.

Por categoria, o TMD de veículos pesados cresceu 4,5%, no ano em causa, enquanto o TMD de ligeiros avançou 3,6%.

"Em 2019, todas as autoestradas continuaram a apresentar valores positivos de TMD e taxas de crescimento estáveis", indicou a Brisa.