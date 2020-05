Tráfego na rede de concessionárias da APCAP cede 11% no 1.º trimestre

"A rede APCAP registou uma quebra acentuada no tráfego do primeiro trimestre do ano, de 11%, com a última quinzena do mês de março a penalizar os dados globais devido à pandemia de covid-19. Os primeiros dois meses do ano registaram um crescimento de 5%", indicou, em comunicado, a associação.

A rede da APCAP compreende uma extensão de 3.580 quilómetros, pelo que a redução verificada de 14.534 veículos por dia para 12.951 traduz-se em menos 515 milhões de quilómetros percorridos.

As maiores reduções registaram-se no Algarve, designadamente, cerca de 17% na N125, que liga Vila do Bispo a Vila Real de Santo António, e 11% na Via do Infante, que faz a ligação entre Lagos e a fronteira de Castro Marim/Vila Real de Santo António.

Nestas duas vias foram percorridos menos 44 milhões de quilómetros nos primeiros três meses do ano.

Por sua vez, a zona da grande Lisboa e o Litoral Oeste registaram, no período em causa, uma diminuição de 13%.

De acordo com a APCAP, esta redução "está em linha" com a dos países que introduziram restrições à circulação na mesma altura, como Áustria, Dinamarca, Holanda, Polónia e países dos Balcãs, não existindo ainda estatísticas de países mais próximos de Portugal.

"A redução de tráfego causada pelas restrições de circulação impostas pelas medidas de confinamento afetou fortemente a atividade das concessionárias" vincou, em comunicado, o presidente da APCAP, António Nunes de Sousa.

Para o segundo trimestre, a associação perspetiva um resultado "substancialmente inferior" em termos de tráfego, provavelmente "o pior" desde que existem estatísticas da APCAP.

