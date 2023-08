Tráfego no aeroporto do Dubai cresce 50% no primeiro semestre

De janeiro a junho, o aeroporto internacional, um dos mais movimentados do mundo, recebeu 41,6 milhões de passageiros, contra 27,9 milhões no mesmo período do ano passado.

"O tráfego no primeiro semestre do ano ultrapassou os níveis anteriores à pandemia", declarou o diretor executivo dos Aeroportos do Dubai, Paul Griffiths.

As autoridades reviram em alta as previsões para o ano, estimando que atinja 85 milhões de passageiros, em comparação com pouco mais de 66 milhões em 2022 e 86 milhões em 2019.

"Os aeroportos do Dubai estão otimistas quanto aos níveis de procura e esperam números recorde durante a época de inverno", declarou a empresa em comunicado.

O Aeroporto do Dubai fechou no auge da pandemia, de março a julho de 2020, mas foi um dos primeiros a reabrir.

A infraestrutura recebeu 25,9 milhões de passageiros em 2020 e 29,1 milhões no ano seguinte.