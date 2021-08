Trânsito na Avenida dos Aliados vai sofrer alterações

A partir de amanhã e até ao dia 28 de Setemebro, a circulação de trânsito na Avenida dos Aliados, no Porto, vai sofrer algumas alterações. Em causa estão as obras de construção da linha Rosa da Metro do Porto, em particular do troço que vai ligar a Praça da Liberdade à Boavista.