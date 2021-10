Transparência Internacional diz que se deve acabar com cultura de criar `offshores`

"É uma feliz coincidência que os `Pandora Papers` tenham rebentado poucos dias depois de sabermos, por exemplo, que João Rendeiro fugiu da justiça e que era sabido que tinha `offshores` em seu nome. Isto prova que a questão dos `offshores` continua a ser preocupante, e que permite a criminosos e a corruptos conseguirem esconder os seus ativos, e, quando precisam, fazerem uso disso para se protegerem e para manterem os seus estilos de vida como se nada fosse", afirmou a presidente da direção daquela associação, Susana Coroado, em declarações à Lusa.

O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ, na sigla em inglês) publicou hoje uma nova investigação, chamada `Pandora Papers`, na qual revela que 35 líderes mundiais (atuais e antigos) e mais de 330 políticos e funcionários públicos, de 91 países e territórios, esconderam fortunas de milhares de milhões de dólares para não pagarem impostos.

Segundo o jornal Expresso, que faz parte do consórcio, há três portugueses envolvidos: os antigos ministros Nuno Morais Sarmento e Manuel Pinho e o advogado e antigo deputado socialista Vitalino Canas.

Em relação aos três portugueses envolvidos, Susana Coroado escusou-se a tecer comentários, salientando que "cada história dos três políticos portugueses é diferente", e, "se calhar, nos próximos dias irá saber-se mais pormenores sobre isso".

A pesquisa efetuada pelo Expresso revela que Nuno Morais Sarmento, atualmente vice-presidente do PSD, foi o beneficiário de uma companhia offshore registada nas Ilhas Virgens Britânicas que serviu para comprar uma escola de mergulho e um hotel em Moçambique; Vitalino Canas teve uma procuração passada para atuar em nome de uma companhia, também registada nas Ilhas Virgens Britânicas, para abrir contas em Macau; e Manuel Pinho era o beneficiário de três companhias offshore e transferiu o seu dinheiro para uma delas quando quis comprar um apartamento em Nova Iorque.

Os três portugueses na lista dos `Pandora Papers` prestaram esclarecimentos ao Expresso. Morais Sarmento justifica o acesso a uma companhia offshore com as "limitações" aos estrangeiros existentes na altura em Moçambique, Manuel Pinho diz não ter "nenhum rendimento por declarar às autoridades fiscais seja de onde for" e Vitalino Canas assegura que o caso referido se insere na prática de advocacia "nos termos da lei portuguesa".

A presidente da direção da Transparência Internacional Portugal salientou que "é preciso melhorar os registos de beneficiários efetivos, para que as `offshores` não sirvam como bonecas russas que vão escondendo a identidade dos seus verdadeiros titulares".

"É preciso que todos os países comecem a ter registos e que eles comecem a funcionar. Portugal tem, mas não funciona bem", afirmou.

Além disso, sublinhou, "é preciso também fazer uma pressão maior sobre os intermediários".

A responsável recordou que "as `offshores` não são possíveis se não existirem intermediários como contabilistas, advogados, etc., que as criam".

"Todos estes escândalos têm provado isso mesmo, porque são informações que têm vindo a público precisamente através dessas empresas de intermediação que são revelados", disse.

Para Susana Coroado, "é fundamental que os reguladores e que as autoridades nacionais exerçam pressão sobre os intermediários e que se acabe com esta cultura de criar `offshores` e este branqueamento na comunicação e junto da opinião pública, que repete constantemente que ter uma `offshore` não é ilegal".

"Se é verdade que ter uma `offshore` não é ilegal, aquilo que temos visto é que têm mais prejuízos do que benefícios para o interesse público, porque costumam estar sempre associadas a evasão fiscal, a branqueamento de capitais, ocultação de riqueza. É preciso combatê-las de forma dura e eficaz", defendeu.

Entre os nomes referidos na investigação `Pandora Papers`, estão o rei Abdallah II da Jordânia, o primeiro-ministro da República Checa, Andrej Babis, e o Presidente do Equador, Guillermo Lasso, revela a investigação, publicada em órgãos de informação como The Washington Post, BBC e The Guardian.

A investigação (acessível em https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/) revela ainda novos detalhes sobre importantes doadores estrangeiros do Partido Conservador do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e detalha atividades financeiras questionáveis do "ministro oficioso de propaganda" do Presidente russo, Vladimir Putin.

O círculo próximo do primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, é denunciado por ter escondido milhões de dólares em empresas e entidades externas.

Também o Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, e seis membros da sua família são denunciados por deterem, em segredo, pelo menos 11 empresas no estrangeiro, uma das quais avaliada em 30 milhões de dólares.

O ICIJ diz ter baseado a sua investigação numa "fuga sem precedentes", envolvendo cerca de dois milhões de documentos, trabalhados por 600 jornalistas, a "maior parceria da história do jornalismo".