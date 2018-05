Transportadoras e Governo chegam a princípio de acordo

RTP28 Mai, 2018, 11:52 / atualizado em 28 Mai, 2018, 13:21 | Economia

As estruturas representativas do sector sentiram abertura do Governo para chegar a uma solução que minimize as consequências do crescente aumento do preço dos combustíveis | José Manuel Ribeiro - Reuters

“Senti que o Governo quer rapidamente fazer este trabalho”, afirmou Márcio Lopes, presidente da Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas (ANTP), no final do encontro.



O responsável pela ANTP acrescenta que “não é uma paralisação que vai fazer com que se consiga seja o que for” e frisa que pessoalmente “está contra a paralisação”.



“Mas há uma coisa que é muito importante. Este pequeno movimento já deu os seus frutos. Já fomos recebidos pelo Governo e já temos uma proposta em cima da mesa. Que agora vamos sistematizar. E vamos trabalhar para apresentar, mais detalhadamente, até ao final do dia”, esclareceu.

"Tratados abaixo de animal"

Márcio Lopes anunciou que a proposta tem vários aspetos e que o secretário de Estado se mostrou aberto a todas elas. “Primeiro, é a condição dos motoristas, que são tratados abaixo de animal. Essa é a primeira. Segundo, é a indexação dos preços dos combustíveis às nossas faturas. O prazo de pagamento das nossas faturas ter o máximo de 30 dias. Porque temos muitas das nossas faturas a ser pagas a 60, 90 ou 120 dias e outras que sequer são recebidas”.



“Temos também um pedido muito importante que é o cancelamento todos os alvarás novos de transporte. Não são as renovações, mas todas as empresas novas, neste momento deixarem de existir empresas novas de transporte. Existe um grande número de empresas no setor que anda a estragar preços. Existe um grande número de empresas transitárias no setor que são empresas com secretária, simplesmente secretária, que anda a estragar preços”, acusou.



O presidente da ANTP defende que as empresas de transporte “são para gerar riqueza e pagar bons ordenados e para terem condições para os nossos empregados e para conseguirmos ter subsistência para estar no setor. Se não existir isso, não vale a pena nós empresários continuarmos a trabalhar”.



Segundo Márcio Lopes, o protesto foi marcado “pelos motoristas” e não por uma associação.







“Nós estamos aqui para defender a Associação Nacional de Transportadoras Portuguesas, para defender as empresas associadas, as que não são associadas e os motoristas. Todos, em conjunto, conseguimos fazer com que o setor tenha mais sustentabilidade, mais respeito e conseguimos encontrar uma maneira de os motoristas terem aquilo que pretendem, melhores condições, melhores salários. Como as empresas também ter maneira de subsistência financeira para conseguir fazer face aos pagamentos dos ordenados”, esclareceu.