Transporte aéreo com a maior quebra desde o 11 de Setembro

No total do ano, as perdas anuais na receita deverão rondar os 252 mil milhões de dólares e a recuperação vai ser lenta.



No mês de fevereiro que já tem dados oficiais a taxa de ocupação caiu 4,8 pontos percentuais, para 75,9%.



Os dados agora divulgados refletem o resultado das restrições aos voos domésticos na China e aos voos internacionais em toda a região da Asia/Pacífico. Com efeito, por regiões, a nível mundial, a Asia/Pacífico foi a zona com maiores quebras na procura a rondar os 41 por cento. Muito distanciada da segunda classificada, a América do Norte registou quebras de 5,5 por cento e a América Latina de 3,1 por cento.



Por esta altura, no mês de fevereiro, a Europa ainda não tinha fechado fronteiras e por isso a quebra da procura na região não chega aos 1 por cento.



“Sem dúvida esta é a maior crise a que indústria alguma vez enfrentou”, refere na nota à Imprensa o diretor Geral da IATA, Alexandre de Juniac.



A IATA explica que “em fevereiro as companhias aéreas foram atacadas por uma marreta chamado Covid 19. As fronteiras foram fechadas num esforço para parar o vírus. E o impacto na aviação deixou as companhias sem outra possibilidade que não fosse cortar custos e aplicar medidas de emergência, numa tentativa para sobreviver às circunstâncias extraordinárias”.



Na última estimativa que publicou a IATA calculava só em reembolsos de viagens canceladas um prejuízo no segundo trimestre de 35 mil milhões de dólares, isto porque em alguns países a legislação não permite a substituição dos voos por vouchers. Oito mil e quinhentos aviões não levantaram voo, o que corresponde a 1/3 da frota mundial.



Segundo a IATA, mesmo depois de passar a crise, a recuperação da procura vai ser muito gradual, superior aos 6 ou 7 meses registados em outras situações que tiveram impacto a nível mundial.



Alias recentemente o Diretor Geral da IATA alertou os governos para ajudarem à recuperação do setor explicando que “a aviação está a passar pela hora mais negra da sua história” e que será “mesmo difícil ver a luz ao fundo do túnel se os governos não fizerem mais para suportar a indústria nesta crise global sem precedentes”. Aliás acrescenta que se isso não acontecer a indústria não será capaz de ajudar a economia quando os céus voltarem a brilhar”.