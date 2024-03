Transporte de passageiros cresce em todos os modos em 2023 e só metro continua aquém de 2019

"Os resultados preliminares de 2023 revelaram um crescimento no transporte de passageiros por via aérea (+18,9%; +121,7% em 2022), por comboio (+16,7%; +42,1% em 2022), por metropolitano (+20,5%; +58,6% em 2022) e por vias fluviais (+21,5%; +44,6% em 2022). Face a 2019, registaram-se variações de +12,3%, +14,2%, -2,7% e +2,6%, pela mesma ordem", divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o instituto estatístico, os resultados globais de 2023 "superam os níveis de 2019, com exceção do metropolitano".