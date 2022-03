Transporte por oleoduto cresce 7,6% em 2021

Segundo as estatísticas da atividade dos transportes, com dados preliminares referentes ao total do ano passado, "em 2021, no transporte por oleoduto registou-se um aumento de 7,6% face ao ano anterior (-31,7% em 2020)".

Já no que diz respeito ao transporte de gás por gasoduto, no ano passado verificou-se um ligeiro decréscimo de 0,1% nas entradas, face à descida de 3,3% registada em 2020.

Já nas saídas de gás por gasoduto, observou-se uma ligeira subida de 0,3%, face a perdas de 3,2% em 2020.