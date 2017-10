Transportes disponibilizam passe e avaliam reforço da oferta

Lusa11 Out, 2017, 19:01 | Economia

As transportadoras vão disponibilizar o passe para um dia (10 euros), três dias (20 euros) e cinco dias (25 euros) e informaram que vão estar presentes nos locais de acreditação, como o aeroporto e a FIL, para "prestar informação e encaminhamento dos visitantes para o transporte público e realizar venda de títulos de transporte".

Em resposta a questões da Agência Lusa, o metropolitano de Lisboa prevê o reforço da linha vermelha, que faz a ligação entre o Aeroporto e São Sebastião, "nas horas de ponta em função da procura". "Está previsto o reforço no fim de semana e nas noites de semana do evento", segundo fonte da empresa.

Por seu lado, a CP volta a disponibilizar uma tarifa especial de dois euros nos comboios urbanos em Lisboa durante os dias da cimeira internacional de tecnologia e inovação.

Depois de estimar ter transportado 10 mil passageiros nos cinco dias da primeira edição do evento em Lisboa, em novembro de 2017, a empresa não prevê reforçar a capacidade de lugares disponíveis.

"No entanto, a empresa estará a monitorizar de forma muito próxima, a evolução dos fluxos de tráfego, para reforçar a capacidade caso se venha a revelar necessário", acrescentou fonte oficial da empresa, que prevê uma subida de passageiros face às notícias sobre o esperado aumento do número de participantes.

Pela Carris, a empresa informou que a sua operação se mantém em "estreita ligação com a organização do evento e as autoridades locais, com vista a garantir que o nível de oferta de serviço de transporte público se encontra adequado à procura, nos diversos momentos programados para estes dias, e tendo em conta as alterações de circulação que poderão vir a ocorrer".