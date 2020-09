Transportes do Porto só conseguem assegurar oferta a 130% até ao final do ano

Foto: Vitor Oliveira/DR

O presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, avisa que se não foram reforçadas as compensações no Orçamento do Estado do próximo ano, o sistema que fornece o serviço de transporte metropolitano no Porto não vai sobreviver.