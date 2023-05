Transportes Urbanos de Coimbra passam a estar incluídos no Google Maps

A inclusão nesta plataforma permite aos utilizadores dos SMTUC "planear as suas viagens" na Google Transit, realçou a Câmara de Coimbra, recordando que, no passado, o acesso a estas informações já estava disponível na aplicação Moovit.

"A informação relativa a todas as linhas e as paragens dos SMTUC está já disponível nas plataformas de uso global, especializadas em informação de transportes públicos e planeamento de viagens, como a Google e a Moovit", acrescentou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

A Câmara de Coimbra salientou que estas duas plataformas "oferecem um acesso rápido e conveniente a informações detalhadas sobre os transportes disponíveis numa determinada área".

Com indicação do destino desejado, essas plataformas "fornecerão as melhores rotas, horários de partida e chegada, além de outras informações úteis, como paragens próximas e tempos de espera".

"Podem ser visualizadas várias opções de transporte público, comparar os tempos de viagem, identificar rotas mais rápidas ou com menos transbordos e tomar decisões com base nas preferências pessoais de cada utilizador", vincou a Câmara, sublinhando que uma das vantagens passa pelo acesso a "informações em tempo real sobre os transportes públicos", nomeadamente atrasos, cancelamentos ou alterações de rotas.

De acordo com o município, estas plataformas também oferecem recursos de integração com outros meios, como táxis, bicicletas ou andar a pé, o que "permite que os utilizadores façam o planeamento de trajetos multimodais, combinando diferentes meios de transporte para chegar ao destino final da maneira mais eficiente".