Transportes Urbanos de Coimbra reduzem emissão de gases poluentes e poupam em combustível

Lusa25 Out, 2017, 12:46 | Economia

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, a empresa que aplica tecnologia do setor espacial em transportes terrestres, introduzindo o conceito de previsibilidade, explica que o produto desenvolvido permitiu ainda aos SMTUC "reduzir em 12% os custos de manutenção".

"Tudo isto foi possível porque os problemas dos veículos passaram a ser detetados antes de ocorrerem", justifica.

Incubada na Aceleradora de Empresas do Instituto Pedro Nunes (IPN), em Coimbra, a Stratio nasceu de uma necessidade de um cliente - os Serviços Municipalizados de Transporte Urbano de Coimbra (SMTUC) - cuja frota "tinha problemas frequentes no motor que obrigavam a paragens constantes e a grandes custos de manutenção".

A sua plataforma `machine learning` foi criada para analisar dados das centenas de sensores dos veículos, para prever e antecipar avarias graves, disponibilizando soluções em tempo real.

"Mais tempo na estrada e menos tempo na oficina vai permitir uma poupança de milhões às empresas de transportes", acrescenta.

Compatível com todos os veículos pesados, independentemente da idade, marca ou modelo, o dispositivo desenvolvido recolhe todos os dados gerados pelos sensores do veículo em tempo real e, através de um algoritmo de inteligência artificial, consegue prever e antecipar a ocorrência de desgaste e de avarias graves, permitindo ações atempadas por parte do cliente e, consequentemente, menos custos e tempo em oficina.

"Quando é acionado um alerta de manutenção, relacionado com o motor ou a suspensão, por exemplo, essa informação é enviada para as empresas fabricantes e para os operadores de transportes. Esta tecnologia permite aos fabricantes uma contínua melhoria na conceção e produção de novos veículos e aos operadores uma redução do tempo de paragem em oficina e um maior tempo de operação, fator que tem um impacto imediato na rentabilidade dos seus negócios", descreve.

Dois anos após iniciar o desenvolvimento da tecnologia e poucos meses depois do lançamento público, a Stratio tem o seu produto a ser utilizado por clientes no Reino Unido, França, Espanha, Portugal e, mais recentemente, nos Estados Unidos.

Recentemente, chegou a acordo com "várias construtoras de autocarros para implementação de origem da sua tecnologia de `machine learning` para predição de falhas e desgaste mecânico em novas viaturas, que serão colocadas em circulação a partir de 2018".

O trabalho da Stratio não passou despercebido à Agência Espacial Europeia (ESA), que escolheu a empresa de Coimbra - que já conta com escritórios em Silicon Valley e Madrid - para marcar presença no `Web Summit`, a 09 de novembro.

"Juntamente com Frank Salzberger, diretor do programa de transferência de tecnologia da ESA, a Stratio vai subir ao palco da "Growth Summit`, onde vão ser apresentadas algumas das empresas de mais rápido crescimento do mundo", concluiu.