Transposição da diretiva do audiovisual "está a decorrer dentro do prazo" garante Nuno Artur Silva

Nuno Artur Silva falava na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação, no âmbito da audição regimental do ministério da Cultura.

Em relação à transposição da diretiva do audiovisual, "esta está a decorrer dentro do prazo e estamos a trabalhar na regulamentação", afirmou o governante.

"Oportunamente, ainda durante o mês de fevereiro, teremos ocasião de entrar em diálogo com as associações para as consultar em relação aos pontos que faz sentido consultá-las", prosseguiu Nuno Artur Silva.

"Estamos perfeitamente certos que cumpriremos o prazo", asseverou o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media.

Sobre a revisão do contrato de concessão da RTP, o governante reiterou estar para breve.

"Em breve abriremos a consulta pública, estamos a qualquer momento à espera de abrir essa consulta" sobre a revisão do contrato de concessão da RTP, acrescentou Nuno Artur Silva, em resposta ao deputado do PSD Paulo Rios de Oliveira.

Na audição anterior na mesma comissão, em 19 de janeiro, no âmbito de um requerimento do PSD sobre a revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e de televisão, Nuno Artur Silva tinha afirmado que a proposta estava "numa fase de finalização", esperando que a consulta seja feita "algures durante o mês de fevereiro".