Trás-os-Montes sem garantias de investimentos depois de reunião com ministro

Os representantes da CIM reuniram-se, no dia 24, com os grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, PSD e PS e com o ministro das Infraestruturas, Pedro Marques, no âmbito das diligências que está a tomar depois de ter tomado conhecimento que as principais reivindicações da região não constam do Plano Nacional de Investimentos".

Segundo revelou a CIM, os representantes dos nove municípios transmontanos não ficaram descansados com a resposta do ministro Pedro Marques que terá afirmado que "o Programa não se encontra fechado e a Assembleia da República tem agora uma palavra a dizer no debate para consensualizar o PNI2030".

"Esta posição deixou os representantes da CIM-TTM conscientes que têm de continuar a trabalhar para incluir as prioridades do território, seja junto dos grupos parlamentares e deputados do distrito à Assembleia da República, quer junto do grupo ibérico que está a estudar as prioridades das ligações transfronteiriças a incluir nos 200 milhões do PNI 20-30", lê-se numa nota distribuída à imprensa.

Na reunião com o ministro, os autarcas transmontanos quiseram " esclarecer onde estariam incluídas obras como as ligações de Vinhais e Vimioso a Bragança e as ligações (transfronteiriças) de Bragança à Puebla de Sanábria e de Macedo a Vinhais e à Godinha, bem como a ligação do IC5 a Zamora".

Foi ainda deixado ao governante o projeto de transformação do Aeródromo de Bragança em Aeroporto Regional de Trás-os-Montes e reforçada a necessidade da construção de um corredor ferroviário entre o porto de Leixões e Zamora e a criação de um Centro de Logística Regional.

As prioridades rodoviárias apresentadas pela CIM representam uma estimativa orçamental de 156 milhões de euros, cerca de 1,24% do investimento previsto no PNI para a área da Mobilidade e Transportes.

De acordo com a CIM, o ministro terá afirmado que "a requalificação das ligações de Vimioso e Vinhais a Bragança poderão encontrar enquadramento nas verbas adstritas à Infraestruturas de Portugal, incluídas no PNI de 500 milhões de euros e que os investimentos em ligações transfronteiriças serão definidos mediante as conclusões do grupo de trabalho ibérico constituído para o efeito, tendo neste Programa 200 milhões de euros"."

"A CIM-TTM tem-se empenhado de forma ativa e construtiva na definição de políticas que promovam um crescimento sustentável, coeso e equitativo das Terras de Trás-os-Montes, daí que vá dar continuidade ao processo negocial para a inclusão das pretensões da região no PNI2030", acrescenta aquele organismo.

O próximo passo será o agendamento de uma reunião com o grupo de trabalho ibérico que está a estudar as ligações transfronteiriças.

"Não nos vamos conformar e vamos trabalhar para que a próxima década seja uma década de oportunidades para o território e não mais uma década perdida", reiteram os responsáveis desta entidade.

Também a Câmara de Bragança tomou uma posição sobre a exclusão do Plano Nacional dos investimentos reclamados, argumentando que "a não inclusão das infraestruturas irá contribuir para um despovoamento mais acentuado em Trás-os-Montes e fará com que seja necessário aguardar mais algumas décadas para que estes projetos possam ser concretizados".

"O município de Bragança reitera o seu protesto, desilusão e desencanto relativamente à não inclusão das infraestruturas que identificou como nucleares, reiteradas pelos restantes municípios da CIM-TT, situação que vai trazer consequências muito negativas", sustentou.