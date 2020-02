Três Aldeias de Montanha vão ter espaços de trabalho e de incubação de ideias

A iniciativa da Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM), a realizar em parceria com Juntas de Freguesias, envolve, numa primeira fase, a criação de espaços de `coworking` nas aldeias de Alvoco das Várzeas (concelho de Oliveira do Hospital), Lapa dos Dinheiros ( Seia) e Videmonte (Guarda).

Segundo a ADIRAM, "espera-se que, até setembro, os espaços possam estar a funcionar em pleno e em perfeitas condições para receber os primeiros `coworkers` que ali queiram ter experiências de trabalho".

Serão disponibilizados "espaços inusitados para trabalhar, usufruir e criar, em pleno Parque Natural da Serra da Estrela e em comunhão com as comunidades locais", explica a associação em comunicado enviado à agência Lusa.

A conceção e o `design` dos espaços "têm subjacente os princípios da economia circular por via da valorização do território e atualização de recursos (por exemplo mobiliário em estado de uso), na promoção do `saber-fazer` e envolvimento das comunidades locais na sua materialização".

No âmbito do projeto, serão intervencionados espaços atualmente sem uso e funcionalidade: uma escola primária na Lapa dos Dinheiros (Seia), uma casa de habitação, sob gestão da Junta de Freguesia, em Videmonte (Guarda), e um salão polivalente instalado num edifício propriedade da Junta de Freguesia, em Alvoco da Várzeas (Oliveira do Hospital).

Segundo a nota, "a adaptação das infraestruturas a espaços de `cowork`, com incorporação de `eco-design` fortemente marcado pela identidade das Aldeias de Montanha, permite não só recuperar e dar função aos espaços para múltiplos fins no contexto comunitário das vivências das aldeias mas, também, possibilita a troca de experiências e conhecimentos entre as populações locais e `freelancers` ou nómadas digitais, que ali queiram ter experiências de trabalho temporárias".

"O usufruto destes espaços de `cowork` em ambiente de montanha, fortemente marcado por uma dimensão rural, será de utilização gratuita, numa primeira fase, passando posteriormente a um pagamento simbólico", segundo Francisco Rolo, presidente da ADIRAM.

"Já a aproximação ao mercado potencial destes espaços de trabalho criativos, inusitados e inspiradores é feita por via da sua inclusão em plataformas nacionais e internacionais que disponibilizam experiências de trabalho assentes no conceito de `coworking`", remata.

Os `coworks` rurais serão dotados de conectividade e tecnologia de ponta que permitem aos utilizadores "trabalhar remotamente, na aldeia, para qualquer parte do mundo", assinala a associação.

A aldeia de Lapa dos Dinheiros já dispõe de fibra ótica, estando previsto, para curto prazo, a colocação desta infraestrutura nas povoações de Alvoco das Várzeas e de Videmonte.

A ação tem financiamento do Programa Juntar +, no âmbito do Fundo Ambiental, em resultado de uma candidatura submetida pelas Juntas de Freguesia, e que está a ser operacionalizada em articulação com a ADIRAM e os respetivos municípios.