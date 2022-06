Três jornais de São Miguel deixam de ser impressos devido a rotura de papel

Num comunicado publicado nos jornais, e intitulado "uma notícia que não gostaríamos de dar", a Gráfica Açoreana informa os assinantes e clientes que, a partir de quinta-feira, aquelas publicações "vão ser distribuídas em formato PDF".

"Desde fevereiro que as empresas gráficas estão confrontadas com a rotura de vários tipos de papel no mercado nacional e internacional [...] conseguimos até ao momento garantir papel com um custo três vezes superior ao papel próprio para impressão de jornais. Apesar do enorme encargo [...] foi possível até agora manter a publicação regular [...]. Porém, o último lote de papel serviu para imprimir os jornais que hoje publicamos", indica a Gráfica Açoreana.

A gráfica diz ainda que continua "a desenvolver vários contactos, alguns dos quais com o apoio de empresas congéneres nacionais, para assegurar, num futuro próximo, papel para imprimir os jornais" e "cumprir com os trabalhos gráficos" em carteira, "aguardam a disponibilidade de papel".

No caso do outro matutino da ilha de São Miguel, o Açoriano Oriental, o administrador da Açormédia, Pedro Melo, adiantou à agência Lusa que não se prevê "para já" problemas de falta de papel.

"Temos `stock` e encomendas de papel acauteladas até ao fim do ano", afirmou o administrador da Açormédia, que detém o jornal Açoriano Oriental,

Pedro Melo assinalou, no entanto, os aumentos que se têm vindo a verificar em relação ao preço do papel.

A 02 de junho o presidente da Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel (Apigraf), José Manuel Lopes de Castro, afirmou à Lusa que a falta de papel nos Açores "é transversal ao país todo" e que não há solução à vista.

Lopes de Castro explicou à Lusa que os Açores têm algumas unidades gráficas e os fornecedores estão no continente e enfrentam um "duplo problema".

Ou seja, "têm o problema da falta do papel e o da logística transporte", explicou, referindo ter conhecimento da situação, uma vez que são associados da Apigraf.

"Infelizmente não estamos a ver solução para a falta de papel nos Açores", mas "ela é transversal ao país todo, não é em zonas concretas, é no país todo", sublinhou Lopes de Castro.