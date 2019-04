Três municípios unem-se e constroem eco trilho na margem do rio Teixeira em Lafões

Lusa05 Abr, 2019, 17:28 | Economia

"Estão criadas as sinergias para que se crie um fenómeno de desenvolvimento de toda uma região e é com elevado orgulho que aqui estou, porque é o alavancar de cada um dos municípios, cada um com o seu ponto de interesse", salientou o presidente da Câmara de Oliveira de Frades.

Paulo Ferreira falava no ato de lançamento do projeto - que se celebrou na Junta de Freguesia de São João da Serra, Oliveira de Frades - e de assinatura de um acordo entre as três autarquias, que "vai permitir fazer umas das obras mais emblemáticas da região", que "será inscrita nos lugares a visitar em Portugal e até além-fronteiras".

O Eco Trilho do Teixeira, explicou o presidente de São Pedro do Sul, "é um projeto que vai ser pago em partes iguais pelas três Câmaras e depois irá ser pago em função dos quilómetros que ficam em cada município e do que irá ser feito em cada um dos concelhos".

Vítor Figueiredo adiantou que "o projeto está, neste momento, a ser feito e ainda não há pormenores", mas desvendou que "irá ter algumas pontes, em madeira, corrimãos em trilhos naturais" e "é em função do que será construído em cada município que serão depois divididos os custos".

O projeto, que deu hoje o "pontapé de saída com a assinatura deste acordo de cooperação", no entender do presidente de Vale de Cambra, distrito de Aveiro, visa "valorizar uma natureza que está virgem, que tem um enorme potencial e que pode por os três municípios no mapa".

José Pinheiro assumiu que com "a união deste triunvirato" é também uma forma de "puxar o interior e valorizar o território, dando corpo às potencialidades" dos três municípios e que os autarcas pretendem que "seja uma âncora para o turismo", independentemente das cores políticas, "porque ninguém perguntou a que partido pertenciam".

"Valorizarmos, por exemplo, as aldeias onde há turismo em espaço rural, como é o caso de Vale de Cambra, que tem duas classificadas como Aldeias de Portugal, a da Felgueira, onde estamos a fazer alguns investimentos, e a do Trebilhadouro, que está exclusivamente virada para o turismo", explicou o autarca eleito pelo CDS-PP.

As aldeias têm, no entender de José Pinheiro, "um potencial adormecido que pode despertar com projetos âncora, como é o caso deste, do Eco Trilho Teixeira", e que pode "impulsionar investimentos privados" para a requalificação do edificado e para o desenvolvimento da região.

Em São Pedro do Sul, o autarca socialista explicou que o complemento a este projeto "é o Museu de Manhouce que está, neste momento, um arquiteto a trabalhar nele, é um projeto que vai ser candidato pela Junta de Freguesia de Manhouce", zona onde começa ou acaba o trilho.

"É daquelas obras que, independentemente da candidatura ou não, é uma obra que queremos, a junta e a câmara, efetuar. E será um complemento a este trilho com os seus cantares, os seus trajes e toda a sua cultura e queremos muito que o projeto se conclua rapidamente", contou à agência Lusa.

Em Oliveira de Frades, o projeto complementar é o da praia da Carriça e, segundo o autarca - que foi eleito por um grupo de cidadãos independentes, Nós Cidadãos - disse à agência Lusa que "a obra está entregue, o empreiteiro deve estar para reiniciar as obras, que já tinham alguma dinâmica do executivo anterior".

"Agora compilámos o projeto, submetemos à plataforma e hoje é uma obra entregue e esperamos que o empreiteiro venha para o local o mais rápido possível para ter a obra num curto espaço de tempo", disse, apesar de confirmar que "ainda não será neste verão que está feita.

Com estes projetos complementares, nos três municípios, o Eco Trilho do Teixeira, que se desenvolve ao longo de mais de nove quilómetros, mas margens do rio Teixeira, que nasce em Manhouce e desagua no rio Vouga, junto da praia da Carriça, fica com três vertentes incluídas: a do turismo, lazer e cultura.