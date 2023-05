Três municípios unem-se e elaboram projeto de "estrada verde" na serra da Estrela

No âmbito do acordo, celebrado em Gouveia, as três autarquias estabeleceram o contrato que vai permitir a requalificação e pavimentação de um caminho florestal que existe entre Videmonte (Guarda) e que faz ligação com Linhares da Beira (Celorico da Beira) e Alto da Portela, Calçada dos Galhardos, Senhora da Assedasse (Folgosinho, Gouveia) até à entrada no concelho de Manteigas.

No âmbito da parceria, os municípios unem esforços para a execução do projeto nos próximos meses, para que depois possa ser candidatado a financiamento europeu.

O contrato intermunicipal foi hoje assinado no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Gouveia, na presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira.

As três autarquias envolvidas consideraram tratar-se de um projeto importante para a região, dado que a futura via terá uma extensão de cerca de 25 quilómetros e facilitará a acessibilidade ao maciço central da serra da Estrela ao nível turístico e para combate a incêndios.

O autarca de Gouveia, Luís Tadeu, referiu na sessão que a obra é "fundamental" para a dinamização do Plano de Intervenção em Espaço Rústico dos Casais de Folgosinho, que permitirá criar condições para fixar jovens no território e impulsionar a agricultura e o turismo.

Acrescentou que a intervenção, que vai depender dos municípios envolvidos e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), é relevante para a coesão do território e para fazer com que a zona "seja de travagem de incêndios".

Por sua vez, Sérgio Costa, presidente da Câmara Municipal da Guarda salientou que a "estrada verde" é desejada há cerca de 50 anos.

"Esta estrada não é nenhum luxo, antes pelo contrário, é uma estrada para a população, para o povo", afirmou.

Sérgio Costa salientou tratar-se de "um excelente projeto" que melhorará a segurança do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) em relação aos incêndios e também ao nível da mobilidade e do turismo.

O autarca de Celorico da Beira, Carlos Ascensão, afirmou que o caminho florestal de ligação Folgosinho -- Linhares da Beira -- Guarda permitirá "melhorar a vida das pessoas" e "contribuir para o bem comum".

Já o presidente da Assembleia Municipal de Gouveia, Gil Barreiros, saudou a vontade dos três municípios "que apostam na cooperação para conseguirem um objetivo que é importantíssimo para o desenvolvimento turístico e económico" da região.

A parceria entre os três municípios, liderada pela Câmara da Guarda, vai permitir executar o projeto da obra que, pelas contas dos autarcas, custará "vários milhões de euros".

Na sua intervenção, o presidente do município de Gouveia, Luís Tadeu, pediu ainda à ministra da Coesão Territorial e à secretária de Estado do Desenvolvimento Regional que ajudem as três autarquias do PNSE a concretizar a obra.