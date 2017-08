Partilhar o artigo Trezentas pessoas com mais de 5.000 euros em prejuízos agrícolas Imprimir o artigo Trezentas pessoas com mais de 5.000 euros em prejuízos agrícolas Enviar por email o artigo Trezentas pessoas com mais de 5.000 euros em prejuízos agrícolas Aumentar a fonte do artigo Trezentas pessoas com mais de 5.000 euros em prejuízos agrícolas Diminuir a fonte do artigo Trezentas pessoas com mais de 5.000 euros em prejuízos agrícolas Ouvir o artigo Trezentas pessoas com mais de 5.000 euros em prejuízos agrícolas

Tópicos:

Pampilhosa Serra, Pedrógão,