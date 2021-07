Tribunal autoriza adjudicação de obra contestada num lanço do `metrobus` em Coimbra

"Acaba de ser desbloqueada a empreitada" do lanço do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) entre o Alto de São João e a Portagem/ Estação Nova, na cidade de Coimbra, disse hoje à agência Lusa Manuel Machado.

O Tribunal Administrativo e Fiscal deu razão aos responsáveis pelo empreendimento, na sequência da contestação apresentada por um dos concorrentes que não venceu o respetivo concurso público internacional para a empreitada, especificou o autarca, que teve conhecimento da decisão na quinta-feira.

Além da criação daquele lanço para circulação do `metrobus`, em plena área urbana, parte deste trajeto será objeto, essencialmente na zona da Solum, de outras intervenções, designadamente para renovar as redes de saneamento e de distribuição de água e para criar galerias técnicas, para que cabos de eletricidade e de comunicações, entre outros, passem a ser subterrâneos, sublinhou Manuel Machado.

O SMM naquele mesmo troço também vai permitir -- em articulação com o novo meio de transporte e com a requalificação da margem direita do Mondego -- importantes alterações na circulação rodoviária e criação de áreas pedonais, designadamente entre a Avenida Emídio Navarro e a Estação Nova, como no Largo da Portagem, no centro da cidade, que se tornará numa "grande praça".

Não menos significativo, para o SMM e no plano urbanístico, é a intervenção em curso na Baixa histórica de Coimbra, com a abertura da Avenida Central, obra essencial para a criação da linha de `metrobus` de ligação à Alta da cidade e aos hospitais, designadamente da Universidade e Pediátrico.

A abertura daquele canal na Baixa é uma "intervenção ambicionada pela cidade há quase 100 anos, que teve vários planos, mais ou menos ambiciosos", e que, "do ponto de vista urbano", representa "uma mudança radical", e é essencial para a ligação aos hospitais (linha que deverá ficar concluída no final de 2023 e entrar em funcionamento no início do ano seguinte), disse à agência Lusa o presidente da sociedade Metro Mondego (MM), João Marrana.

A MM vai, por isso, promover no sábado, pelas 11:00, uma visita guiada à empreitada da criação da Avenida Central, "aberta ao público em geral e à comunicação social, com o limite máximo de 30 participantes", sujeita a inscrição prévia (através do email visitas@metromondego.pt), para que as "pessoas possam acompanhar o evoluir desta obra", que liga os Paços do Concelho e a Igreja de Santa Cruz à beira-rio.

"Queremos partilhar com a população a evolução deste processo" e o andamento da obra, sintetiza o presidente da MM.

Trata-se de uma visita de "auditoria pública e de transparência", para "mostrar aos cidadãos que o grande obstáculo para a instalação do `metrobus` fica resolvido" e "o interesse público da operação" que "vai dar vida ao coração da cidade", sublinha o presidente da Câmara.

O SMM "consiste na implementação de um `metrobus`, utilizando veículos elétricos a baterias que irão operar no antigo ramal ferroviário da Lousã e na área urbana de Coimbra", ligando esta cidade a Serpins, no concelho da Lousã, com passagem em Miranda do Corvo, numa extensão de 42 quilómetros.

Das quatro empreitadas que integram o projeto do SMM, para além da Avenida Central e do troço Alto de São João -- Portagem/Estação Nova, está em execução a obra do lanço entre Serpins e o Alto de São João e está em concurso a ligação da Estação Nova à gare de Coimbra B.

A linha entre Serpins e Portagem (Coimbra) deverá ser a primeira a entrar em funcionamento em 2023, seguindo-se o lanço entre a Estação Nova e Coimbra B e, finalmente a Linha do Hospital.

A Comissão Europeia aprovou a contribuição financeira de 60 milhões de euros que estava prevista para fazer avançar o SMM, anunciou em janeiro o Governo.

"A esta aprovação corresponde a atribuição de um apoio do Fundo de Coesão no valor de 60 milhões de euros e um investimento elegível total no montante de mais de 89 milhões de euros", informou então o gabinete do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.