Tribunal considera improcedente pedido de repetição das eleições do Montepio

"O Tribunal julga a presente ação improcedente, por não provada e, em consequência, absolve a Ré do pedido", lê-se na decisão do tribunal datada de 30 de maio a que a Lusa teve acesso.

Contactada pela Lusa, a lista D realçou que, apesar de a ação interposta ter sido considerada improcedente, o tribunal sinalizou a necessidade de a associação mutualista rever o modelo eleitoral no grupo.

"O Tribunal referiu expressamente que, com a propositura da presente ação, ficou clara, pelo menos, a ideia de que existe a necessidade de atualizar os textos legais que regem o funcionamento da Ré e de modernizar todo o processo, adaptando-o aos meios e expedientes técnicos atualmente disponíveis e, assim, aperfeiçoá-lo, evitando a ocorrência de fragilidades, vulnerabilidades e eventuais suspeições", afirmou a fonte.

E avançou que "os representantes da lista D irão agora recorrer da sentença para o Tribunal da Relação de Lisboa".

Esta ação judicial pedia a repetição das eleições para os órgãos sociais da Associação Mutualista Montepio (Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Mesa da assembleia-geral), que decorreram no final de 2015, e foi movida pela Lista D, liderada por António Godinho.

Essas eleições foram ganhas pela Lista A, de Tomás Correia, que assim continuou a presidir aos destinos da associação mutualista, mas as listas concorrentes contestaram os resultados, acusando o processo eleitoral de irregularidades e de falta de transparência.

Contudo, foi a Lista D que avançou com o pedido de impugnação das eleições.

Segundo esta lista, no processo eleitoral não foram dadas a todas as listas concorrentes os mesmos meios que a lista que venceu as eleições teve e que já presidia à Associação Mutualista.

Além disso, a Lista D critica o processo de conferência de votos, nomeadamente por não ter sido possível às listas da oposição assistir ao processo de validação dos votos por correspondência (mais de 95% dos votos não são presenciais), com o argumento de que os dados do associado são protegidos por sigilo bancário (uma vez que a validação das assinaturas é feita por semelhança com a assinatura dos clientes na base de dados bancária), considerando que isso facilita eventuais falsificações de votos.

Ao longo deste julgamento foram ouvidos os responsáveis da PricewaterhouseCoopers (PWC), que acompanharam o processo eleitoral e que explicaram o trabalho feito e as limitações deste.

Em reação à decisão do tribunal, António Godinho, líder da Lista D, destacou à Lusa que o objetivo da ação judicial, mais do que a repetição das eleições, é que este processo obrigue a alterações em próximos atos eleitorais para que todas as listas "tenham meios adequados para fazer campanha", tal como tinha assinalado logo no arranque do processo.

A Associação Mutualista é o topo do Grupo Montepio, fazendo parte deste grupo a Caixa Económica Montepio Geral, o chamado banco mutualista.

A associação e o banco têm estado em foco nos últimos meses, com uma sucessão de notícias negativas, incluindo a constituição de António Tomás Correia como arguido em processos-crime.