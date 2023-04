Tribunal considera improcedente providência cautelar da Cemark para travar concessão de publicidade exterior em Lisboa

"Com esta sentença [datada do passado dia 31 de março], a Cemark terá de proceder à desmontagem dos seus equipamentos instalados na cidade, o que permitirá a completa execução do contrato para a exploração da publicidade exterior firmado entre a Câmara Municipal de Lisboa e a JCDecaux, a 14 de setembro de 2022", avança a multinacional francesa em comunicado.

Tal como a DreamMedia, a Cemark contestou o desfecho do concurso para a concessão da publicidade exterior em Lisboa, em que a autarquia aprovou o contrato que atribui a instalação e exploração publicitária do mobiliário urbano da cidade à JCDecaux nos próximos 15 anos, por um valor de 8,3 milhões de euros/ano.

A polémica arrasta-se há já vários anos, mas teve novos desenvolvimentos em setembro do ano passado, após a câmara de Lisboa ter autorizado a concessão de 40% de um dos lotes de publicidade à MOP, no âmbito de um negócio com a JCDecaux.

Como resultado, a Cemark -- que, a par da JCDecaux, detinha a anterior concessão de publicidade exterior na cidade -- interpôs uma providência cautelar que suspendeu a obrigatoriedade de desmontagem dos seus equipamentos publicitários, num total de 1.703 equipamentos, entre abrigos e `mupis` (mobiliário urbano para informação).

Alegando que esta concessão "constitui um ato ilegal por desrespeito da concorrência pré-contratual", a empresa sustentou, num comunicado então divulgado e citado pelo Jornal de Negócios, que, "a haver uma subconcessão, seria a Cemark a legitima detentora da mesma, enquanto segunda classificada no lote 1", considera.

"Acresce o facto de a MOP, tendo sido desclassificada no âmbito deste concurso, estar a obter parte do mesmo por um verdadeiro ajuste direto", referiu então.

De acordo com a JCDecaux, a sentença do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa irá agora permitir "a plena execução do contrato para a exploração da publicidade exterior nos termos previstos".