Tribunal Constitucional alemão dá luz verde para aprovação do Fundo de Recuperação da UE

“As desvantagens resultantes da não aprovação desta medida provisória e de a lei poder mais tarde vir a ser considerada inconstitucional são menores do que as consequências da aprovação da medida e do que o desafio constitucional, que não terá fundamento”, explicou o tribunal alemão num comunicado.



A ratificação do Fundo de Recuperação europeu permite levantar o limite máximo de contribuições nacionais para o orçamento da União Europeia em 0,6 pontos percentuais, para 2,0 por cento do Produto Nacional Bruto até 2058. Deste modo, fica salvaguardado o reembolso do empréstimo europeu caso o dinheiro proveniente de impostos para esse propósito não seja suficiente. , explicou o tribunal alemão num comunicado.A ratificação do Fundo de Recuperação europeu permite levantar o limite máximo de contribuições nacionais para o orçamento da União Europeia. Deste modo, fica salvaguardado o reembolso do empréstimo europeu caso o dinheiro proveniente de impostos para esse propósito não seja suficiente. Sete dos oito juízes do Tribunal Constitucional da Alemanha apoiaram a decisão, segundo a agência Reuters.



As duas câmaras do Parlamento alemão tinham já aprovado o fundo a 25 e 26 de março, mas uma iniciativa do fundador da Alternativa de extrema-direita para a Alemanha (AdF) apresentou um recurso de emergência ao TC.



Numa primeira decisão, o tribunal tinha ordenado a suspensão do processo de ratificação - apenas faltava a assinatura do Presidente, Frank-Walter Steinmeier - até ser proferida uma decisão.



Os queixosos argumentaram que os tratados europeus proíbem os Estados-membros da UE de contrairem dívidas em conjunto.



O Governo alemão e a Comissão Europeia, por seu lado, invocaram o Artigo 122, que prevê a possibilidade de incorrer em dívidas em caso de catástrofes naturais ou acontecimentos extraordinários num ou mais Estados-membros.

As duas câmaras do Parlamento alemão tinham já aprovado o fundo a 25 e 26 de março, mas uma iniciativa do fundador da Alternativa de extrema-direita para a Alemanha (AdF) apresentou um recurso de emergência ao TC.Numa primeira decisão, o tribunal tinha ordenado a suspensão do processo de ratificação - apenas faltava a assinatura do Presidente, Frank-Walter Steinmeier - até ser proferida uma decisão.Os queixosos argumentaram queO Governo alemão e a Comissão Europeia, por seu lado, invocaram o Artigo 122, que prevê a possibilidade de incorrer em dívidas em caso de catástrofes naturais ou acontecimentos extraordinários num ou mais Estados-membros. Outra iniciativa de inconstitucionalidade continua pendente

Agora, o Presidente Steinmeier pode assinar a lei e a Alemanha pode atribuir a sua parte ao fundo de reconstrução, embora esteja ainda pendente outra iniciativa de inconstitucionalidade.



Esta iniciativa argumenta que o fundo pode ir contra o princípio constitucional que determina a soberania orçamental do Parlamento alemão.



Na decisão desta quarta-feira, o TC alemão decidiu que um primeiro exame não demonstrou uma elevada probabilidade de que tal fosse o caso, embora ainda não haja uma decisão final sobre a matéria.



O fundo europeu de reconstrução será dotado com 750 mil milhões de euros, parte dos quais serão concedidos aos Estados-membros da UE sob a forma de empréstimos e parte sob a forma de subvenções a fundo perdido.



Parte do dinheiro deve ser financiada através da emissão de dívida, que pode começar mesmo sem o fundo ser ratificado pelos 27 países da UE.



O plano, cuidadosamente negociado no verão passado pela UE27, foi concebido para lidar com as consequências económicas da nova pandemia de coronavírus na Europa.



Baseia-se num mecanismo sem precedentes de dívida comum para todos os Estados-membros e parte do dinheiro será pago sob a forma de subvenções (312.500 milhões), especialmente para os países que sofreram o impacto mais pesado.



A Comissão Europeia apelou a uma aceleração deste processo, especialmente porque a pandemia continua em força a atingir a economia europeia, onde a campanha de vacinação está atrasada.



Agora, o Presidente Steinmeier pode assinar a lei e a Alemanha pode atribuir a sua parte ao fundo de reconstrução, embora esteja ainda pendente outra iniciativa de inconstitucionalidade.Esta iniciativa argumenta queNa decisão desta quarta-feira, o TC alemão decidiu que um primeiro exame não demonstrou uma elevada probabilidade de que tal fosse o caso, embora ainda não haja uma decisão final sobre a matéria.O fundo europeu de reconstrução será dotado comParte do dinheiro deve ser financiada através da emissão de dívida, que pode começar mesmo sem o fundo ser ratificado pelos 27 países da UE.O plano, cuidadosamente negociado no verão passado pela UE27, foi concebido para lidar com as consequências económicas da nova pandemia de coronavírus na Europa.Baseia-se num mecanismo sem precedentes de dívida comum para todos os Estados-membros e parte do dinheiro será pago sob a forma de subvenções (312.500 milhões), especialmente para os países que sofreram o impacto mais pesado.A Comissão Europeiaa atingir a economia europeia, onde a campanha de vacinação está atrasada. c/ Lusa