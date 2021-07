Tribunal da Concorrência reduz coima de 1 ME da CMVM à KPMG para 450 mil euros

O Tribunal da Concorrência reduziu hoje para 450.000 euros a coima de um milhão de euros a que a KPMG havia sido condenada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no âmbito das auditorias às contas consolidadas do BES.