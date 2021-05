Tribunal da UE anula ajuda estatal de 1,2 mil milhões à TAP por não estar fundamentada

"A decisão da Comissão que declara o auxílio de Portugal a favor da companhia aérea TAP compatível com o mercado interno é anulada por não estar suficientemente fundamentada", informa o Tribunal Geral (primeira instância) em comunicado de imprensa.

O tribunal explica no entanto que "os efeitos da anulação - entre os quais a recuperação do auxílio - são suspensos enquanto se aguarda uma nova decisão".

Esta decisão acontece na sequência de um recurso interposto naquele organismo em julho de 2020 pela transportadora aérea de baixo custo Ryanair contra a ajuda estatal à companhia aérea de bandeira portuguesa TAP. O argumento utilizado é o de que este apoio português viola o tratado europeu e as regras concorrenciais.

A companhia irlandesa pretendia assim anular a decisão de 10 de junho de 2020, quando o executivo comunitário deu "luz verde" a um auxílio de emergência português à TAP.

Um apoio estatal de 1,2 mil milhões de euros para responder às necessidades imediatas de liquidez dada a pandemia de covid-19, com condições predeterminadas para o reembolso.

Uma vez que se trata de uma decisão de primeira instância, as partes ainda podem recorrer para o Tribunal de Justiça da UE, dispondo de um prazo de dois meses para o fazer.

Em comunicado enviado às redações, a Ryanair mostra-se satisfeita com esta primeira decisão do tribunal. Diz que "apesar de a Covid-19 ter provocado danos em todas as companhias aéreas que contribuem para a economia e ligações" destes países, os Governos decidiram "apoiar apenas as suas companhias de bandeira"

De acordo com a Ryanair, se estas ajudas estatais não forem "revertidas pelos tribunais europeus em linha com a decisão de hoje" isso irá "distorcer o mercado durante décadas".



E acrescenta que se a Europa pretende sair desta crise com um "mercado único funcional" as companhias aéreas têm de ser autorizadas a "competir" todas no mesmo nível.



Diz a empresa que a decisão de hoje representa uma "vitória para consumidores e para o mercado".

Em reação a esta notícia o porta-voz da Comissão Europeia Daniel Ferrie afirmou já está manhã que foi tomada nota da decisão que vai ser avaliada pela CE para decidir as etapas seguintes neste processo.