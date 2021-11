Tribunal da UE nega recurso à Google e mantém multa de 2,4 mil ME imposta por Bruxelas

O Tribunal Geral de Justiça da União Europeia (UE) negou hoje recurso à `gigante` tecnológica Google de uma multa de 2,4 mil milhões de euros imposta pela Comissão Europeia por abuso de posição dominante no comércio eletrónico comunitário. A Google já veio afirmar que a decisão se prende com questões muito específicas, que irá revê-lo com atenção, mas adianta que já fez mudanças em 2017 para cumprir a decisão europeia.