Tribunal de Comércio de Famalicão decreta encerramento da Ricon

Lusa31 Jan, 2018, 13:15 | Economia

O grupo Ricon, constituído por oito empresas, apresentou-se à insolvência em finais de 2017, tendo sido já declarado o encerramento e liquidação dos ativos da `holding` do grupo numa assembleia de credores realizada na terça-feira.

Na segunda-feira, os perto de 800 trabalhadores da Ricon receberam as respetivas cartas de despedimento, ainda com o salário do mês de janeiro e metade do subsídio de natal por pagar.

Na assembleia desta manhã foi anunciado que os salários de janeiro seriam processos e pagos nos "próximos dias".