Tribunal de Contas avisa que ADSE pode ter défice no próximo ano

Os juízes revelaram que o sistema de saúde da função pública pode ter défice nas contas já no próximo ano.



Ou seja, as contribuições pagas pelos beneficiários podem passar a ser insuficientes para cobrir todas as despesas.



O Tribunal de Contas calculou que a almofada de 535 milhões de euros acumulada até este ano pela ADSE pode esgotar-se em 2026.