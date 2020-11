Tribunal de Contas da UE quer maior proteção de biodiversidade marinha

Num relatório hoje divulgado, e que tem em conta dados de quatro Estados-membros - Portugal, Espanha, França e Itália -- o TCE estima que estes "utilizaram apenas 6% do financiamento da UE com medidas diretamente relacionadas com a conservação e outros 8% com medidas com um impacto menos direto sobre a conservação".

Deste montante, os Estados-membros auditados destinaram menos de dois milhões de euros (0,2%) a limitar o impacto da pesca no ambiente marinho.

O TCE destaca que o quadro financeiro plurianual 2014-2020 afetou uma verba de seis mil milhões de euros ao Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas.

Segundo o relatório, da análise aos quatro Estados-membros, o TCE conclui que "as ações da UE não conduziram à recuperação dos ecossistemas e habitats significativos".

"O quadro da UE para proteger o ambiente marinho não é suficientemente profundo para recuperar o bom estado ambiental dos mares e os fundos da UE raramente apoiam a conservação das espécies e dos habitats marinhos. O Tribunal constatou que as áreas marinhas protegidas (AMP) proporcionam uma proteção real limitada, enquanto a sobrepesca continua a ser praticada, especialmente no Mediterrâneo", afirma o TCE em comunicado.

O responsável pelo relatório, o membro português João Figueiredo, assinala que a auditoria "lança um alerta claro sobre a proteção dos mares pela UE", sublinhando a importância económica, social e ambiental destes.

Na prática, segundo o TCE, o quadro legislativo da UE proporciona apenas uma proteção limitada da biodiversidade marinha, dado que as mais de 3.000 AMP são provavelmente as medidas mais emblemáticas de conservação marinham, mas configuram uma rede de proteção "superficial".

Os auditores assinalam também que "embora a política comum das pescas tenha começado a melhorar as unidades populacionais de peixes no Atlântico, não se observaram sinais significativos de progressos no Mediterrâneo, onde a pesca é praticada a níveis mais de duas vezes superiores aos sustentáveis".

A auditoria abrangeu o período decorrido entre 2008 (ano de adoção da Diretiva-Quadro Estratégia Marinha) e março de 2020 e concentrou-se no Golfo da Biscaia e na Costa Ibérica, na Macaronésia e no Mar Mediterrâneo Ocidental, tendo o tribunal visitado os quatro Estados-Membros que têm faixas costeiras nestas zonas marítimas.