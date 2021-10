Tribunal de Contas defende reforço da eficácia da programação orçamental plurianual

No relatório hoje divulgado, o Tribunal de Contas (TdC) refere que, na sequência da auditoria ao Quadro Plurianual de Programação Orçamental (QPPO), se conclui que este "apenas cumpre a missão formal de identificar valores de referência para a despesa da administração central no médio prazo", além de o ciclo anula da despesa do Orçamento do Estado (OE) predominar face aos limites do QPPO.

"A sua [QPPO] implementação consiste em revisões anuais aos valores fixados no início do processo, em função das previsões em sede do Orçamento do Estado", refere a auditoria, salientando que tal implica, na prática, a subordinação do Quadro Plurianual "ao tradicional ciclo anual, contrariamente à finalidade de enquadrar a despesa a um horizonte plurianual".

Além disso, adianta o mesmo documento, "não existe também uma ligação clara aos objetivos orçamentais e às prioridades de política pública".

O QPPO foi vertido no processo orçamental português em 2011, durante o programa de assistência financeira, com o objetivo de introduzir uma perspetiva plurianual na gestão orçamental e de contribuir para a definição de prioridades de política pública e para atingir objetivos orçamentais compatíveis com limites de despesa.

Até agora foram aprovados três destes QPPO para os períodos 2013-2016; 2016-2019 e 2020-2023, tendo incidido esta auditoria -- integrada numa ação paralela com outros seis Tribunais de Contas e instituições congéneres da União Europeia - sobre o Quadro aprovado para o período de 2016-2019.

Segundo o Tribunal de Contas, o QPPO objeto da auditoria "desvirtua" o previsto na Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), na medida em que apenas inclui a despesa efetiva do subsetor Estado, excluindo a despesa não efetiva (despesa com ativos e passivos financeiros), bem como a despesa do subsetor dos serviços e fundos autónomos, excetuando transferências o Estado para estas entidades.

"O racional desta opção é que o QPPO traduza o esforço financeiro do Estado, com impacto no saldo orçamental", refere o relatório, ressalvando que além de "desvirtuar o modelo fixado na LEO 2001, que não limita o QPPO à despesa efetiva", verificam-se inconsistências, uma vez que o pr9cednimeto realizado não garante que sejam abrangidas apenas despesas efetivas".

"Na operacionalização do QPPO identificaram-se constrangimentos à sua eficácia enquanto instrumento orçamental plurianual, uma vez que não foram divulgadas as projeções das receitas gerais e próprias dos organismos, nem integrada a informação exigida pela Lei de Enquadramento Orçamental, nomeadamente a que respeita às políticas a médio prazo e o seu impacto na sustentabilidade das finanças públicas, prevista noutros documentos do processo orçamental", indica ainda o documento, detalhando que entre 2016 e 2019 a despesa abrangida pelo Quadro Plurianual representou em média 76% da despesa efetiva da administração central e 57% da despesa efetiva do conjunto das administrações públicas.

A programação plurianual é feita com base na recolha de informação proveniente de várias entidades, mas, salienta a auditoria, "verifica-se uma fraca ligação com os documentos orçamentais e a ausência de formalização e fundamentação dos procedimentos de definição e revisão dos limites".

A auditoria permitiu ainda concluir que, apesar de as despesas totais de cada ano terem ficado abaixo dos limites fixados no QPPO inicial -- com exceção para o ano de 2019 -, os programas orçamentais da Saúde e Educação "Têm ultrapassado sistematicamente" os respetivos limites.

"Por se tratar de situações recorrentes, estes programas carecem de uma abordagem que assegure uma previsão orçamental mais realista", recomenda o TdC.

O Tribunal de Contas sustenta ainda que o QPPO não reflete as prioridades de política pública ao nível setorial e plurianual, u seja, apesar de identificar os valores anuais de despes apara um horizonte temporal de quatro anos, não abrange a componente de avaliação dos programas e respetivas políticas nem a avaliação do impacto em termos de sustentabilidade das finanças publicas.

O relatório refere ainda que a revisão dos limites do QPPO 2020-2023, devido à pandemia de covid-19, veio reforçar as limitações verificadas sobre o Quadro Plurianual 2016-1019 no que diz respeito à sobreposição da lógica anual à abordagem plurianual, à falta de fundamentação suficiente da revisão dos limites de despesa ou à falta de ligação da revisão destes limites com as medidas adotadas.

Perante este quadro, o TdC considera necessário conferir maior eficácia à programação orçamental plurianual recomendando, nomeadamente ao Governo que promova a implementação de um processo de elaboração e monitorização do quadro orçamental de médio prazo que "assegure a inclusão de toda a documentação de suporte à estimativa e revisão dos limites despesa" bem como a fundamentação das opções tomadas.