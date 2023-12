Tribunal de Contas deteta irregularidades em nomeações de dirigentes no Governo dos Açores

"Foram praticados atos de designação de dirigentes intermédios, em regime de substituição, sem que tenha ocorrido a ausência ou impedimento dos titulares dos cargos ou a vacatura dos lugares, em violação do n.º 1 do artigo 27.º do EPD", lê-se em três relatórios, consultados pela Lusa, disponíveis na página da Internet do Tribunal de Contas.

Os relatórios resultam de auditorias à nomeação de pessoal dirigente em três secretarias do executivo açoriano: Saúde e Desporto, Agricultura e Desenvolvimento Rural e Ambiente e Alterações Climáticas.

As três auditorias avaliaram o período entre julho de 2021 e dezembro de 2022, em que governava a região o executivo da coligação PSD/CDS-PP/PPM, que tomou posse em novembro de 2020.

Segundo os relatórios, "alguns dos dirigentes designados em regime de substituição permaneceram no exercício daquelas funções para além do prazo de 90 dias a contar da vacatura dos lugares", contrariando o disposto no EDP.

O Tribunal de Contas alega também que "as notas relativas aos currículos académicos e profissionais dos dirigentes, publicadas em anexo aos despachos de designação, nem sempre são suficientemente elucidativas quanto ao preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para o provimento dos cargos".

Acrescenta ainda que "os despachos de designação proferidos não incluem o conteúdo mínimo legalmente exigido, sendo também insuficientes os dados divulgados na BEP-Açores".

Na secretaria da Agricultura foram proferidos 26 despachos autorizadores da abertura de procedimentos concursais para o provimento dos cargos temporariamente exercidos em regime de substituição" (dois "não chegaram a ser abertos"), na do Ambiente 22 despachos (um "não chegou a ser aberto") e na da Saúde 17 despachos.

Todos os procedimentos concursais, com uma exceção no Ambiente e uma na Saúde, "tiveram como desfecho a designação dos dirigentes que exerciam anteriormente os cargos em regime de substituição".

Os avisos de abertura dos concursos para o provimento dos cargos dirigentes integrados na Direção Regional da Saúde "não chegaram a ser publicados".

Na tutela da Agricultura, "foram pagas indemnizações a três dirigentes", tendo sido "respeitado o limite legalmente estabelecido".

Já no Ambiente, "foram pagas indemnizações a nove dirigentes", mas "em três situações, o montante pago ultrapassou o limite legalmente estabelecido, tendo sido, entretanto, desencadeados mecanismos tendentes à reposição das verbas indevidamente pagas".

No contraditório, as três secretarias alegam que agiram "de boa-fé", "sem consciência da ilicitude dos factos" e convencidas de que estavam "a pautar a sua conduta em obediência à lei e ao direito", defendendo que esta "não pode ser considerada censurável".

Os três departamentos do executivo açoriano sublinham que os dirigentes em causa "foram designados em regime de substituição para unidades orgânicas criadas `ex novo`, pelo que o cargo, efetivamente, não tinha sido ocupado anteriormente".

Acrescentam que as nomeações "foram efetuadas para assegurar o bom funcionamento dos serviços" e que "não existiu dano para o erário público".

Quanto à permanência em exercício por mais de 90 dias após a vacatura de lugares, as secretarias lembram que a interpretação generalizada da administração pública regional, ao longo dos anos, tem sido no sentido de o prazo "considerar o início do procedimento administrativo tendente à designação de novo titular e não a publicação do anúncio de abertura do procedimento concursal".

Os departamentos do Governo Regional justificam ainda os currículos dos nomeados, defendendo que "reuniam o perfil necessário para o exercício das funções".