Tribunal de Contas encontra irregularidades na privatização das seguradoras da CGD

RTP07 Fev, 2019, 16:31 / atualizado em 07 Fev, 2019, 16:33 | Economia

O auditor avaliou a venda das três seguradoras do Grupo Caixa: Fidelidade, Multicare e Cares, a uma empresa do grupo chinês Fosun.



A privatização foi feita pelo anterior governo.



No relatório a que a RTP teve acesso, conclui-se que a venda das seguradoras apresenta "deficiências" quanto à "independência" na avaliação do valor das seguradoras.



O Tribunal de Contas diz que a venda "não foi eficiente" por ter sido realizada "em contexto e oportunidade adversos à maximização do resultado".



O auditor diz que a privatização das seguradoras só foi eficaz "a curto prazo", porque permitiu "atingir os objetivos fixados para o Grupo Caixa". Ou seja, reforçou a solidez do banco.