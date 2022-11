Tribunal de Contas questiona continuidade das medidas especiais de contratação pública

O Tribunal de Contas questiona a continuidade das medidas especiais de contratação pública que o Governo lançou para recuperar a economia no período da pandemia. Depois de analisar muitos contratos, o Tribunal de Contas descobriu falhas no processo e notou que as medidas abrangeram um número residual de empresas.