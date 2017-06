Tribunal de Contas reclama "rigor e transparência" nas contas públicas

Carlos Santos Neves - RTP 12 Jun, 2017, 16:41 / atualizado em 12 Jun, 2017, 16:48 | Economia

“As situações de desrespeito dos princípios orçamentais, incumprimento de disposições legais e deficiências nos procedimentos aplicados e também nos sistemas de controlo continuam a manifestar-se”, lê-se no relatório do Tribunal de Contas, que assim sublinha continuarem em causa “o rigor e a transparências” das contas do Estado.O Tribunal destaca a contribuição para o audiovisual como um exemplo de contabilização deficiente de receitas fiscais, em rota de colisão com a lei orçamental para 2016.





“O Tribunal tem reiterado recomendações, as mais recentes no Parecer sobre a CGE [Conta Geral do Estado] de 2015, às quais acrescenta certificar o universo das entidades orçamentais e utilizar a mesma informação de base nas SEO [Síntese de Execução Orçamental] e CP [Conta Provisória]”, assinalam ainda os relatores.



O mesmo documento faz notar que a Síntese de Execução Orçamental exclui duas entidades, que outras cinco não revelaram informação e nove não o fizeram sobre todo o ano de 2016. “Tais omissões”, aponta o relatório, “desrespeitam os princípios da unidade e da universalidade”.



“Pelas razões que levaram à implementação do e-fatura, em poucos meses, é mais do que oportuno que o Estado, o Ministério das Finanças e a Autoridade Tributária e Aduaneira também apliquem, como administradores de receitas públicas, os princípios e procedimentos que tornaram obrigatórios aos contribuintes por os reputarem essenciais para a eficácia do controlo dessas receitas”, sustenta também o Tribunal de Contas no Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamental da Administração Central.

“Incumprimento da lei”



No relatório lê-se que “o incumprimento da lei que obriga ao registo integral da movimentação de fundos públicos em execução” do Orçamento do Estado “limita o exame da execução orçamental”, quer nas sínteses de execução, quer na Conta Geral do Estado. Isto porque “nem a contabilidade orçamental nem da tesouraria registam a totalidade dos fluxos financeiros dos organismos da Administração Central (como deveriam) cujo valor permanece, nessa sede, desconhecido”.



A receita consolidada da Administração Central, anota o trabalho do Tribunal de Contas, é de 56,361 mil milhões de euros – 56,889 mil milhões de euros, tendo em conta as receitas de determinados ativos financeiros. As receitas fiscais pesam 73 por cento na receita efetiva, com 17,8 mil milhões de euros a resultarem de impostos diretos e 23,3 mil milhões de impostos indiretos.



A despesa consolidada ascende a 62,8 mil milhões de euros – 64,1 mil milhões, considerando as despesas com determinados ativos e passivos financeiros.



Ganham relevo as transferências para outros sectores - 25,3 mil milhões de euros, dos quais 9,5 mil milhões da Caixa Geral de Aposentações em pensões e abonos - e para a Segurança Social - 8,7 mil milhões de euros -, as despesas com pessoal, cifradas em 15,8 mil milhões de euros, a aquisição de bens e serviços correntes, na ordem dos 8,6 mil milhões, os juros e outros encargos - oito mil milhões – e encargos com parcerias público-privadas rodoviárias - 1,7 mil milhões de euros integrados na aquisição de bens de capital.



O saldo global é assim negativo em 6,4 mil milhões de euros. E os desequilíbrios nos saldos corrente e de capital são, respetivamente, de quatro mil milhões e de 2,4 mil milhões de euros.

A fatura do BPN

Do Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamental consta ainda o custo, para o Estado, do processo de nacionalização do Banco Português de Negócios. No término de 2016, ascendera já a 3,66 mil milhões de euros.



Só no ano passado, o impacto do banco que pertencia à Sociedade Lusa de Negócios nas contas públicas acentuou-se em 420 milhões de euros. Um número provisório.



O saldo acumulado de receitas e despesas associadas à nacionalização e posterior reprivatização do BN, assim como à constituição das sociedades-veículos Parvalorem, Parups e Parparticipadas, era de -3,66 mil milhões de euros: resultado do saldo negativo de anos anteriores (735,8 milhões de euros em 2011, 966,4 milhões em 2012, 468 milhões em 2013, 476,6 milhões em 2014, 593,9 milhões em 2015 e 420 milhões de euros em 2016.



De destacar que o Tribunal de Contas não dispõe ainda de números de 2016 das sociedades formadas para a gestão dos ativos tóxicos, que, em 2015, tinham capitais próprios negativos de 2.200,7 milhões de euros: “Encargos que poderão vir a ser suportados pelo Estado no futuro”.



c/ Lusa