Tribunal de Contas. Recompra da TAP agravou responsabilidades do Estado

20 Jun, 2018, 11:13

A auditoria foi pedida pela Assembleia da República para aferir da “regularidade e salvaguarda do interesse público na reprivatização e recompra da transportadora aérea. O relatório foi agora divulgado.



O Tribunal de Contas considera que o processo foi "eficaz", já que "atingiu os objetivos de viabilização da empresa (prioritário para a reprivatização) e de recuperação de controlo estratégico (prioritário para a recompra)".



O processo de recomposição do capital social da transportadora aérea "foi regular, no contexto de instabilidade legislativa e de sucessivas alterações contratuais em matérias complexas e de profunda tecnicidade em que se realizaram as operações".



No entanto, o resultado não foi o mais eficiente. O TdC argumenta que "não foi obtido o consenso necessário dos decisores políticos, tendo as sucessivas alterações contratuais agravado as responsabilidades do Estado e aumentado a sua exposição às contingências adversas da empresa".



"A salvaguarda do interesse público também requeria que as decisões fossem consensuais", pode ler-se no documento.



Recomendações

Atualmente, o Estado detém 50 por cento do capital, a Atlantic Gateway 45 por cento e os trabalhadores os restantes cinco por cento do capital.







c/ Lusa

O tribunal analisou duas fases do processo. Por um lado, a operação de reprivatização de 61% do capital, realizada pelo Governo de Passos Coelho em 2015, que se traduziu na venda direta ao consórcio Atlantic Gateway, para cumprir imposições da troika e para viabilizar a recapitalização.Por outro lado, a operação de recompra da TAP em junho de 2017, realizada pelo executivo de António Costa, para obter 50 por cento do capital social da empresa.Sobre a reprivatização, o TdC considera que o Estado "satisfez compromissos internacionais, viabilizou uma empresa considerada de importância estratégica", "melhorou as contas da Parpública" (692 milhões de euros) e "assegurou a recapitalização pelo parceiro privado" (337,5 milhões de euros).Contudo, sustenta, "perdeu controlo estratégico" (ao passar a deter uma posição minoritária de 34% no capital social) e "garantiu dívida financeira da empresa em caso de incumprimento" (615 milhões de euros).Já com a operação recompra, o Tribunal nota que o Estado "recuperou controlo estratégico com a posição de maior acionista" (de 34 para 50 por cento), mas "perdeu direitos económicos" (de 34 para cinco por cento), para além de "assumir maiores responsabilidades na capitalização e no financiamento da empresa", agravando a exposição a contingências futuras.Em contrapartida, a redução da participação da Atlantic Gateway no capital social (de 61 para 45 por cento) foi acompanhada pelo acréscimo dos correspondentes direitos económicos (de 61 para 90 por cento).O Tribunal considera que os constrangimentos do processo foram ponderados perante o “bem maior de ser viabilizada uma empresa com importância estratégica para o país”.O TdC considera que a evolução da situação económica da empresa é positiva, mas persistem “os riscos inerentes às obrigações assumidas pelo Estado e as projeções, até 2022, são insuficientes para aferir da sustentabilidade do negócio". Há “riscos quanto à necessidade de reforçar o capital próprio da TAP” por parte da Parpública, argumenta a auditoria.A auditoria recomenda ao Governo um “quadro regulador estável sobre a participação do Estado em empresas de caráter estratégico" e assegure "mecanismos adequados de partilha de riscos, de responsabilidades e de benefícios económicos e financeiros com o parceiro privado".O Tribunal defende ainda que o Ministério das Finanças reforce "os mecanismos de controlo e monitorização das obrigações e responsabilidades do acionista público, com incidência nos principais indicadores de desempenho económico e financeiro da TAP SGPS", de forma a "assegurar a transparência sobre a sustentabilidade do negócio".Na auditoria, o Tribunal recorda que o processo de recomposição do capital social da TAP resultou da "degradação económico-financeira da empresa desde 2008", com "prejuízos consecutivos, endividamento e capital próprio negativo crescente", num contexto de intervenção pública "limitada pelas restrições impostas pelas regras comunitárias de auxílios de Estado".A TAP é detida pela TAP SGPS, criada em 2003, com capital subscrito e realizado pelo Estado através da Parpública (15 milhões de euros).