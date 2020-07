Tribunal de Contas vê falta de independência à Autoridade de Resolução Nacional

Segundo a auditoria do Tribunal de Contas agora divulgada, que é um contributo para a auditoria europeia à atividade de resolução bancária na União Europeia, em Portugal a independência operacional (não só formal) da Autoridade de Resolução Nacional (ARN) face ao Banco de Portugal não se encontra assegurada e propõe várias medidas a serem tomadas pelo Governo, Assembleia da República e pelo próprio Banco de Portugal (BdP).De acordo com o Tribunal de Contas, "" e evite potenciais conflitos de interesse com as funções de supervisão ou outras funções atribuídas ao BdP.Assim, defende, a tomada de decisões deve ser independente, o que não acontece já que atualmente as decisões da ANR são tomadas pelo Conselho de Administração do BdP, e o Departamento de Resolução do Banco de Portugal não exerce exclusivamente as funções de Autoridade de Resolução Nacional.Assim, conclui, a ANR não está "dotada dos meios adequados e preparada para exercer as suas competências de resolução bancária com independência operacional".Apesar de o Tribunal de Contas reconhecer as vantagens da integração da ANR no BdP, considera necessário garantir a independência operacional da função de resolução, face à função de supervisão e demais funções desempenhadas pelo regulador e supervisor bancário.As ANR são as entidades em cada Estado-membro responsáveis pela resolução de instituições bancárias, como foram os casos do BES e do Banif. Em Portugal, as funções de Autoridade de Resolução Bancária são desempenhadas pelo Banco de Portugal (BdP), através do departamento de resolução.





Medidas recomendadas







Recomenda ainda ao Banco de Portugal que adote práticas que não limitem a exigência legal de independência das funções de ANR, desde logo que esta só exerça a totalidade das funções de resolução e ainda que colmate as insuficiências de recursos humanos, de sistemas de informação, de controlo da atividade e de autonomização de contas.

Diz ainda que devem ser elaborados os planos de resolução (de bancos menos significativos) que estão em falta e feita a revisão dos planos existentes.





O Tribunal de Contas (TdC) sugere que haja mais planeamento na resolução de bancos em Portugal, desde logo para minimizar os riscos sobre a dívida pública, a qual tem vindo a financiar as intervenções em bancos.