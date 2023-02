Tribunal Europeu diz que Estado não tem de pagar dívidas privadas

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O Estado português não tem a obrigação de indemnizar os clientes do Banco Espírito Santo. Esta foi a conclusão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos perante uma queixa apresentada por um dos lesados do antigo Banco Espírito Santo.