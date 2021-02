Tribunal recusa novo Processo Especial de Revitalização de empresa do grupo Impala

De acordo com um despacho do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Juízo de Comércio de Sintra, a que a Lusa teve acesso, foi proferida, em 15 de fevereiro, a "recusa de homologação relativo ao acordo entre a empresa Descobrirpress - Serviços Editoriais e Gráficos, SA" e centenas de credores, entre os quais a gráfica Sogapal, o Instituto da Segurança Social e mais de 200 ex-trabalhadores.

"Mais ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o que antecede e ainda de que a decisão vincula os credores, mesmo aqueles que não hajam participado nas negociações", lê-se ainda no documento.

A empresa, que está em Processo Especial de Revitalização, homologado em junho de 2016, segundo o portal Citius, avançou com o pedido de um novo PER em julho, para evitar a insolvência, alegando dificuldades devido à pandemia de covid-19.

Antes, no final de maio, o Sindicato dos Jornalistas (SJ) anunciou ter sido informado por trabalhadores da Impala que o grupo ia avançar com o despedimento coletivo de 54 pessoas.

De acordo com o avançado por vários media, a Impala fez um pedido para aceder ao regime de `lay-off`, mas este terá sido recusado por a empresa estar em Processo Especial de Revitalização.

Em julho, o Expresso avançou que a empresa tinha deixado de pagar as prestações da dívida aos ex-trabalhadores em abril, ficando a faltar 30 das 60 prestações previstas e levando uma antiga trabalhadora a avançar com um pedido de insolvência da DescobrirPress, "suspenso até à aprovação do novo PER".

Os ex-trabalhadores receavam que, com a aprovação do novo PER, parte das indemnizações que ainda lhes são devidas não chegassem a ser pagas.

Os primeiros sinais de problemas na Impala surgiram em 2012, quando o grupo desencadeou dois processos de despedimento coletivo, o primeiro abrangendo 30 trabalhadores, 20 deles jornalistas, e o segundo 24 trabalhadores, nove dos quais jornalistas.